VIDÉO - Les bienfaits insoupçonnés du rire sur notre santé

"Qu'il est bon de rire" et c'est bien vrai ! Vincent Valinducq nous explique tous les bienfaits du rire sur notre santé et sur notre moral.

Le rire, meilleur remède contre la baisse de moral ? On le sait, il permet de réduire le stress, de faire baisser la tension artérielle et même de diminuer la douleur. Si bien que les médecins recommandent 10 à 15 minutes par jour pour être en bonne santé. De nos défenses immunitaires à la confiance en soit, en passant par la réduction de la douleur, Vincent Valinducq explique dans "Bonjour ! La Matinel TF1" tous les bienfaits du rire sur notre santé et sur notre moral.

