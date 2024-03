Le gluten est-il devenu l’ennemi public numéro 1 ?

Cinq millions de Français auraient adopté le régime sans gluten. Pourquoi le gluten est-il devenu l'ennemi public numéro un de notre alimentation ? Les explications d'Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le blé est un incontournable de notre alimentation. Riche en fibre, c’est une source de fer, d’antioxydants, de vitamines E et de calcium. Il a toujours été l’un des aliments de base de l’humanité, mais aujourd’hui, il est devenu un poison pour un grand nombre de personnes dans le monde. Même si l’allergie ou l’intolérance aux céréales est encore un mystère, il a pour conséquence l’apparition d’un marché de plus en plus florissant : les produits sans gluten. Les explications d’Anaïs Grangerac dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le gluten, ennemi public numéro 1 ?

De plus en plus de personnes se plaignent de troubles digestifs en lien avec des aliments contenant du gluten. Le gluten, c’est un groupe de protéines que l’on trouve dans certaines céréales, comme le blé, mais aussi le seigle, l’avoine, l’orge ou encore l’épeautre. Dérivé du latin "glue", il sert de liant et rend la pâte moins collante. C’est lui qui rend, par exemple, la mie de pain moelleuse. On retrouve le gluten dans beaucoup d’aliments et pas uniquement dans les préparations à base de céréales. En effet, il est présent dans les charcuteries, mais aussi dans la composition de certains médicaments.

Chez ces personnes sensibles ou intolérantes, le système digestif ne parvient pas à assimiler les protéines. Le gluten va attaquer villosités des parois du duodénum, endommager et provoquer une inflammation chronique des intestins, ce qui empêche la bonne assimilation des aliments.

Comment savoir si on est intolérant au gluten ?

Quand l’intolérance est légère, les symptômes sont des ballonnements et des troubles du transit. En revanche, quand on est en présence d’une intolérance au gluten très forte, on parle de maladie cœliaque. Les symptômes sont variables, cela peut être une douleur abdominale, des diarrhées, des ballonnements, mais aussi de la fatigue et dans certains cas des maux de tête, une difficulté à se concentrer, voire souffre de dépression. Il ne faut pas hésiter à en parler à un médecin. Celui-ci pourra prescrire une prise de sang pour rechercher des anticorps et il pourra vous diriger vers un gastro-entérologue en fonction des résultats.

On estime que 1 % de la population française est concernée par la maladie cœliaque, toutefois seulement un Français sur quatre est bien diagnostiqué. La raison ? Elle est difficile à identifier et certaines personnes passent leur vie entière à penser qu’ils ont simplement des problèmes de digestion sans pour autant consulter. Par ailleurs, il n’existe pas de traitement pour soigner cette intolérance. La seule solution est de bannir de son alimentation tous les produits à base de gluten et de les remplacer par d’autres céréales comme le riz et de se tourner vers le quinoa, les légumineuses ou encore le maïs.

Les fabricants ont aussi senti le bon filon face au nombre croissant d’individus qui adopte le régime sans gluten. D’après une étude de Businesscoot, le marché des aliments représentait 80 millions en 2016. En 2020, il représente 195 millions d’euros. Par ailleurs, 4 à 8% des Français auraient éradiqué le gluten de leur régime. Problème : les produits sont deux à cinq fois plus cher. Toutefois, si vous êtes diagnostiqué cœliaque, la Sécurité sociale peut aider à faire les courses en prenant en charge une partie du panier.