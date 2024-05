Alimentation, activité physique, sommeil : ces astuces pour rester en forme au quotidien

Pour rester en forme, il faut manger plus de légumes, bien mastiquer et s'accorder du temps à table. Le sommeil reste la clé du bien-être à condition d'être bien réglé. Les précisions du docteur Jean-Marc Sène.

Pour prendre soin de notre santé, il est courant de recevoir une multitude de conseils à appliquer au quotidien. En revanche, c’est toujours plus facile à dire (ou à entendre), qu’à faire. Alors quels sont les vrais secrets pour rester en forme ? Dans un premier temps, il est certain que l’alimentation joue un rôle plus que primordial dans notre santé, mais tout le monde ne sait pas forcément comment adapter ses repas en fonction des résultats escomptés. De même que pour la pratique du sport, ou de bonnes nuits réparatrices. Le docteur Jean-Marc Sène vous dévoile tous ses secrets dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Manger plus de légumes, ne pas engloutir son repas…

Concernant l’alimentation, il faut tout d’abord manger davantage de légumes. Ces derniers sont les seuls aliments à pouvoir vous apporter des oligo-éléments et des fibres en si grande quantité. Aussi, la digestion commence par bien mastiquer ses aliments, tout comme le fait de passer plus de temps à table et de ne pas engloutir ses repas. À savoir qu’en avalant ses repas très rapidement, votre corps crée un pic d’insuline, qui a pour effet de retenir les graisses.

Deuxième élément non négligeable dans l’entretien de sa santé : l’activité physique. Il est grandement déconseillé de rester sédentaire, c’est-à-dire de ne pas trop bouger et de se contenter de passer ses journées en étant assis. Les recommandations quant à la pratique d’une activité sportive et régulière sont de marcher à minima 30 minutes par jour et de ne pas rester plus d’1 h 30 d’affilée en position assise ou allongée.

Le "circuit de la récompense" pour garder le moral

Mais la clé dans tout cela, c’est le sommeil. Et tout se passe dans le cerveau, qui régule énormément de fonctions dans l’organisme, dont le sommeil. Lorsque que cette fonction est régulée, l’horloge interne, située dans l’hypotalamus (au cœur du cerveau), sécrète une multitude d’hormones, dont l’hormone de croissance pour récupérer correctement de sa journée. Pour améliorer son sommeil, il est primordial d’avoir une bonne routine, d’éviter les stimulants (café, thé, nicotine, etc.) et de favoriser une activité relaxante comme écouter des musiques calmes. Au réveil, n’oubliez pas d’aérer vos pièces pour renouveler l’air qui circule, rempli de poussières et d’allergène qui peuvent irriter vos bronches et vos poumons.

Et pour garder le moral alors ? Le docteur Jean-Marc Sène vous propose de rencontrer du monde au quotidien pour activer le "circuit de la récompense" qui se passe dans votre cerveau. Le fait de faire la fête, de voir des amis ou de rencontrer de nouvelles personnes avec qui l’on passe du bon temps a un réel impact sur notre cerveau et a comme effet un feu d’artifice de neuromédiateurs.