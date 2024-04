Les bienfaits insoupçonnés de l’œuf sur notre santé

L'œuf est l'un des aliments phares de notre alimentation. Consommé par près de 99% des Français, il est riche en bon gras, en vitamines et en minéraux. Anaïs Grangerac nous vante les mérites de l'œuf et ses bienfaits dans Bonjour ! La Matinale TF1.

On peut le déguster à la coque, poché, mollet, sur le plat, brouillé, en omelette… On parle de l’œuf, un aliment que l’on peut cuisiner sous différentes formes pour le plus grand plaisir de nos papilles et de nos estomacs. Cette star de nos assiettes est bourrée de bienfaits, c’est ce qu’on appelle un superaliment. Anaïs Grangerac nous vante les mérites de l’œuf dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Un aliment qui n’a pas toujours eu bonne réputation

Pendant plus de quarante ans, l’œuf a eu la réputation d’être trop riche en cholestérol, et par conséquent mauvais pour nos artères. Pourtant, de récentes études scientifiques ont démontré que certes, il en contient (notamment le jaune), mais il s’agit du "bon cholestérol". Et on en a besoin pour la bonne santé de notre organisme, spécifiquement pour les cellules, les hormones et l’apport de vitamines. D’ailleurs, le corps en produit naturellement. En revanche, le cholestérol peut être dangereux lorsqu’il est en excès.

Manger des œufs n’est donc pas mauvais pour la santé, et les nutritionnistes conseillent d’ailleurs d’en consommer un à deux par jour, à condition, bien sûr, d’être en bonne santé. "Les personnes en mauvaise santé, souffrant de diabète ou de maladies cardiovasculaires, celles qui ont des difficultés à réguler leur taux de cholestérol sanguin, doivent y aller doucement", conseille Joffrey Zoll, enseignant-chercheur à l’université de Strasbourg, interrogé par Que Choisir. "Mais pour celles en bonne santé, en particulier les enfants et les adolescents, mais aussi les personnes âgées, qui ont des besoins en protéines plus importants, il est possible de manger deux œufs par jour."

L’œuf, un aliment aux multiples bienfaits

C’est l’une des rares protéines à contenir les neuf acides aminés essentiels pour l’organisme. Il est riche en vitamines, en oligo-éléments et minéraux. Ainsi, 2 œufs couvrent 20 à 30 % des besoins quotidiens en fer, iode, sélénium et phosphore et un seul œuf apporte près de 25 % de nos besoins quotidiens en protéines animales. L’œuf est aussi réputé pour favoriser la satiété, il est donc un allié de choix pour limiter les fringales dans la journée. Il est aussi pauvre en glucides, donc très peu calorique. Le jaune contient une grande quantité de carotènes, excellents pour prévenir la dégénérescence maculaire et la cataracte.

On préférera les œufs issus d’élevage de poules plein air qui respecte beaucoup mieux le bien-être animal et avec un impact environnemental meilleur.