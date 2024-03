Qu'est-ce que le "Looksmaxxing", ce phénomène très risqué pour la santé ?

Le "looksmaxxing" consiste à maximiser son apparence, par exemple en rendant sa mâchoire un peu plus carrée. Pour autant, les effets de cette tendance sur la santé sont multiples. Les explications du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

C’est un phénomène qui arrive de plus en plus sur les réseaux sociaux et qui cible les jeunes hommes : le "looksmaxxing". Si l’on a souvent tendance à penser que les jeunes femmes sont plus sensibles aux dictats de la mode, vraisemblablement, ce n’est pas le cas. Ce phénomène consiste à maximiser son apparence physique, en rendant, par exemple, sa mâchoire un peu plus carrée, comme si cela était un signe de virilité.

Sur les réseaux sociaux, comme Instagram ou TikTok, des influenceurs en viennent à expliquer comment positionner sa langue sur le palais pour ainsi re-formater son visage, ou à conseiller de mâcher un chewing-gum pendant tant de temps pour développer certains muscles. Pire encore : quelques-uns recommandent, sans réel fondement ou formation médicale, des régimes drastiques pour faire ressortir les os ou appellent à avoir recours à la chirurgie esthétique. Mais quels sont les risques encourus ? Les précisions du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Gare à la médecine esthétique mal réalisée

Bien évidemment, les effets néfastes sur la santé sont multiples, surtout lorsque l’on met ces recommandations en action sans suivi médical. En effet, réaliser un régime très restrictif tout seul peut avoir des conséquences dramatiques sur la santé : une perte de la masse musculaire et osseuse, qui peut entraîner une augmentation du risque de fracture, des risques pour les reins, les os et le cœur, une reprise du poids parfois même supérieur au poids perdu, mais aussi une perte de l’estime de soi en cas d’échec et des risques de dépression.

La chirurgie et la médecine esthétique sont clairement dans l’air du temps ces dernières années, mais l’on ne peut s’empêcher de rappeler qu’avoir recours à des injections mal réalisées peut s’avérer dangereux pour la santé. Le risque est d’obtenir, in fine, un menton ou une mâchoire trop larges, voire "surdimensionnés" selon le docteur David Modiano, médecin esthétique.

Les réseaux sociaux donnent-ils des complexes aux jeunes ?

Malheureusement, en 2024, les réseaux sociaux font partie intégrante de la vie des jeunes français et peuvent faciliter l'apparition de complexes. Il arrive même que certains se mettent à souffrir de dysmorphophobie, c’est-à-dire avoir une vision de son corps totalement faussée, en se focalisant sur un tout petit détail, souvent invisible par autrui, qui va prendre des proportions ahurissantes. "Les jeunes ont une vision déformée de la réalité. Ils viennent au cabinet en nous montrant une photo de ce qu’ils veulent, issue des réseaux sociaux, alors que ce n’est pas la réalité", poursuit le médecin esthétique.

Pour autant, il ne faut pas blâmer ou exclure la chirurgie esthétique dans sa globalité. Chaque année, 420 000 actes de médecine et chirurgie esthétique sont réalisés en France. Ces actes doivent impérativement être réalisés par des professionnels qui sauront doser la quantité de produit à injecter et surtout définir si cela est nécessaire ou pas. Néanmoins, le plus important reste d’apprendre à s’accepter sans aucun artifice et sans aucun filtre sur les photos postées sur les réseaux.