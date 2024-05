Ces dernières années, les dispositifs correcteurs de posture ont le vent en poupe Ces accessoires paramédicaux permettent de redresser le dos et soulager les douleurs, en revanche, ils n'ont aucun impact sur les muscles. Jean-Marc Sène nous explique ce que sont ces "redresseurs" de dos, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Le mal de dos est considéré comme l’un des maux du siècle. Le surpoids, la sédentarité, le stress, les mauvaises postures sont autant de facteurs qui provoquent des traumatismes pour la colonne vertébrale et à terme des douleurs dorsales ou lombaires. Le mal de dos est particulièrement handicapant dans la vie de tous les jours. Pour atténuer les douleurs et corriger les mauvaises habitudes posturales, il existe des dispositifs correcteurs de posture. Jean-Marc Sène nous explique de quoi il s’agit dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Comment fonctionnent les redresseurs de dos ?

Appelés également redresseurs de dos, ce sont des dispositifs paramédicaux portés comme des gilets, des harnais ou des t-shirts qui permettent de redresser la colonne vertébrale et le dos. Ils utilisent le principe de l’extéroception, c’est-à-dire le fait d’être sensible au stimulus extérieur. En tirant la peau des tissus sous-cutanés, le dispositif va activer les muscles. Une pression est exercée au niveau des épaules pour relever et maintenir le corps droit. L’objectif est de corriger les problèmes de postures, mais aussi les douleurs engendrées. Certains dispositifs correcteurs de postures sont magnétiques et diffusent de la chaleur sur les muscles pour soulager les tensions au niveau des muscles dorsaux ou lombaires.

Pour soulager le dos, activez vos muscles

Les dispositifs correcteurs de postures sont efficaces en appoint, mais en réalité, ils ne renforcent pas les muscles du dos. En effet, pour réduire les douleurs, il est important de développer les muscles lombaires, le grand dorsal et les trapèzes. Cet ensemble de muscles tient la colonne vertébrale et lui assure une protection. Il est aussi important de penser à renforcer sa sangle abdominale pour, là aussi, protéger son bas du dos. Pour cela, il est indispensable d’effectuer des exercices de manière régulière. Inutile de courir à la salle de sport pour porter des charges lourdes. Le gainage est un formidable moyen de muscler son dos, ses abdominaux, mais surtout de renforcer les muscles profonds, c’est-à-dire les muscles les plus proches de la colonne vertébrale. Il est aussi recommandé de pratiquer des activités telles que le yoga ou le pilate, qui là aussi, vous permettre de renforcer les muscles profonds. Enfin, on ne reste pas statique ou en position allongée lorsque l’on souffre du dos, on essaie de bouger au maximum et on adapte son environnement de travail, notamment son ordinateur et sa chaise de bureau.