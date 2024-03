Manque de greffons, de moyens… le don d’organes en urgence absolue

La Société Francophone de Transplantation a lancé un cri d'alarme au niveau des services publics. Près de 22.000 patients sont en attente de greffe d'organes. Vincent Valinducq explique comment faire pour être donneur dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La France manque cruellement de donneurs d’organes, mais pas seulement. En effet, Société Francophone de Transplantation, le pays souffre également d’un manque de moyens financier et humain. Vincent Valinducq revient sur cette urgence absolue dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Une situation qui se dégrade

D’après le docteur, il arrive qu’une greffe ne puisse pas avoir lieu à cause d’un manque de personnel pour réaliser le prélèvement, voire la transplantation. Dans une tribune publiée au début de l’année 2024, la Société Francophone de Transplantation dénonce des "difficultés d’accès aux blocs opératoires", "des arbitrages complexes au sein des CHU" mais aussi "un manque criant de personnels soignants" qui aboutissent à des "retards majeurs de prise en charge et des pertes de chance pour les patients et les familles".

On estime que 21.866 patients, en France, sont en attente d’une greffe, selon l’agence de Biomédecine. Le manque de greffons s’explique non seulement par une baisse des donneurs (notamment, parce qu’il y a de moins en moins de décès causés par des accidents de la route), mais aussi une hausse des refus du don d’organe. Acte médical de la dernière chance, dans 90 % des cas, la greffe provient d’un donneur décédé. 57.000 personnes par an sont sauvées grâce au don d’organes.

Qui peut être donneur ?

Le don est gratuit et anonyme. Tout le monde est présumé donneur, au nom de la solidarité nationale. C’est le principe du "consentement présumé". En revanche, il existe un registre national des refus, sur lequel chacun peut s’inscrire pour s’opposer à un don. Il est aussi important de communiquer avec ses proches, pour exprimer le refus du don.

Si on pense aux reins, on sait que d’autres organes peuvent être greffés. En effet, le foie, le cœur, le poumon, pancréas ou encore les intestins sont concernés par les greffes. Mais il est aussi possible de greffer de la cornée, des tissus, de l’os, des artères ou encore des veines. Les organes ou tissus sont prélevés au moment du décès du donneur.

D’autres organes et tissus peuvent être aussi donnés de son vivant, car ils ne sont pas indispensables pour vivre correctement sans. C’est le cas du rein, seul organe à pouvoir être donné en entier, ou une partie du foie. Dans ce cas-là, il est évidemment obligatoire d’être en bonne santé et il n’est possible qu’entre proches désignés ou s’il est possible de justifier d’un lien affectif avec le receveur. Enfin, seules les personnes majeures et responsables peuvent faire un don de leur vivant à l’un de leurs proches.