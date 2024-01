Mauvaise haleine : comment en finir ?

Appelée en médecine "halitose", la mauvaise haleine est, dans 85 à 90 % des cas, d'origine buccale. Les bactéries présentes dans notre bouche vont produire des substances responsables de cette odeur. Vincent Valinducq donne dans Bonjour ! La Matinale TF1 ses solutions pour en finir avec la mauvaise haleine.

Une peur, un sentiment de honte, une gêne… Nombreuses sont les personnes qui ont déjà dû faire face à leur propre mauvaise haleine. Mais d’où vient-elle ? Comment y remédier ? Comment la prévenir aussi ? Le docteur Vincent Valinducq vous aiguille dans Bonjour ! La Matinale TF1. À savoir que dans 85 à 90 % des cas, la mauvaise haleine provient de la bouche, et notamment à cause des bactéries naturellement présentes, qui viennent consommer les protéines des aliments ingurgités et créer, par la suite, les composés sulfurés responsables de la mauvaise haleine.

Comment savoir si mon haleine est fraîche ou non ?

Mais ces petites bactéries ne sont pas les seules à provoquer une haleine quelque peu désagréable. La langue, les caries et les abcès dentaires sont également des facteurs communs. Tout comme les sécheresses buccales, les infections ORL, les reflux et remontées gastriques. Bien évidemment, le tabac fait aussi partie des causes d’une mauvaise haleine… Raison de plus pour arrêter de fumer ! À noter que certains médicaments peuvent provoquer des sécheresses buccales, comme des antihistaminiques par exemple.

Dans un premier temps, comment savoir si nous avons une mauvaise haleine ? Vous avez sûrement déjà essayé la technique de souffler dans votre main et de sentir directement après pour vérifier… Sachez que cette technique ne fonctionne pas, bien que nous ayons le nez très près de la bouche ! Pour vous en assurer et surtout vérifier que vous avez une haleine fraîche, léchez plutôt la partie intérieure de votre poignet, laissez sécher quelques secondes comme lorsque vous désirez sentir un parfum après en avoir vaporisé, et sentez ensuite. Cette technique est imparable !

Quelles solutions ?

Fort heureusement, il existe des solutions pour se débarrasser d’une mauvaise haleine journalière. Il est même possible de la prévenir ! Premièrement, l’hygiène bucco-dentaire est évidemment indispensable. Un brossage de dents deux fois par jour, pendant deux minutes, limitera déjà le problème. Mais avant même de procéder au brossage de dents, utilisez du fil dentaire pour déloger tous les débris de nourritures coincés entre vos dents.

Vous pouvez également vous brosser la langue et utiliser du bain de bouche. Mais attention toutefois : ce dernier doit être sans alcool pour éviter de vous déshydrater la bouche. Gare aussi à votre consommation de tabac et d’alcool, et faites un suivi chez votre dentiste au moins une fois par an pour vérifier que tout va bien. Dans le cas où le problème persiste, n’hésitez pas à consulter votre médecin : cela peut avoir une origine médicale comme une origine gastrique ou intestinale.