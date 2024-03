Maux de genou : et si vous étiez atteint d'arthrose ?

Dix millions de Français souffrent d'arthrose, une maladie qui touche le cartilage au niveau des articulations. Près de 65 % des plus de 65 ans sont concernés, mais les jeunes peuvent également être touchés. Les explications du docteur Vincent Valinducq.

Si vous souffrez de douleurs articulaires, vous pouvez faire partie des 10 millions de Français atteints d’arthrose. Cette maladie touche davantage les personnes âgées : 65 % des plus de 65 ans sont concernés. Pour autant, les plus jeunes ne sont pas exemptés et peuvent en souffrir également, notamment les grands sportifs. Car l’arthrose, c’est surtout une pathologie qui touche le cartilage au niveau des articulations et qui vient, à terme, trop abîmer le cartilage jusqu’à le détruire totalement. Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Les personnes âgées, mais aussi les plus jeunes

Malheureusement, toutes les articulations peuvent être touchées par l’arthrose : aussi bien la colonne vertébrale que les genoux, les hanches ou les mains. Niveau symptômes, ils sont divers et variés. Vous pouvez très bien ressentir une certaine gêne aux articulations, comme une sensation de devoir "déverrouiller son genou" en quelque sorte, ou bien constater que la partie concernée gonfle régulièrement sans trop de raisons apparentes.

S’il est courant de rencontrer une personne âgée atteinte d’arthrose, il l’est moins de savoir que les jeunes peuvent être touchés aussi. Essentiellement les grands sportifs qui ont pratiqué des sports impliquant des micro-traumatismes à répétition (tels que le football, le basketball, les arts martiaux, etc.). Aussi, d’autres pathologies comme le diabète ou l’obésité peuvent favoriser l’apparition d’arthrose. Certains métiers sont concernés également, tels que les déménageurs ou toute personne étant amené à souvent porter des charges lourdes qui viendraient appuyer sur les articulations.

Se craquer les doigts provoque-t-il réellement de l’arthrose ?

L’on a quasiment tous déjà eu le malheureux réflex de se craquer les mains ou les doigts, jeune ou pas. Fréquemment, les proches alertent sur la possible apparition d’arthrose avec le temps si nos articulations sont trop craquées par nos soins trop souvent. Mais est-ce la vérité ? La réponse, démontrée par plusieurs études, est non. Un médecin américain a même fait un test sur lui-même : durant soixante ans, ce dernier s’est craqué les doigts de la main gauche, mais pas de la main droite. Résultat : deux mains totalement saines, aucune arthrose en vue. En réalité, il s’agit seulement d’une petite bulle d’air nichée à l’intérieur de l’articulation qui va provoquer ce bruit de craquement.

Malgré les années et les progrès de la médecine, aucun traitement n’a encore été développé pour guérir l’arthrose. En revanche, vous pouvez ralentir sa progression en exerçant une activité physique adaptée, en surveillant votre poids, en vous faisant des injections intra-articulaires, voire en faisant de la rééducation chez le kinésithérapeute.