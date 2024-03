Médecin traitant : comment en trouver rapidement et à proximité ?

Plus de six millions de Français n'ont pas de médecin traitant. Pour y remédier, l'assurance maladie met à disposition un annuaire santé qui répertorie les médecins. Jean-Marie Bagayoko détaille les solutions alternatives dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Aujourd’hui, plus de six millions de Français n’ont pas de médecin traitant. Ainsi, se faire soigner est désormais un parcours du combattant, que l’on habite en ville ou à la campagne. Bien évidemment, avoir un médecin traitant n’est pas obligatoire, mais est cependant essentiel. Si vous n’en détenez pas, cela implique d’être moins bien suivi médicalement parlant, voire de payer ses soins plus cher, car moins bien remboursés par la Sécurité sociale. En effet, pour une consultation chez le médecin de 26,50 euros, l’assurance maladie remboursera 16,50 euros si vous détenez un médecin traitant, contre 6,50 euros dans le cas contraire. Alors comment trouver un médecin traitant à proximité ? Les conseils de Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Trouver un généraliste, un temps révolu ?

À l’heure actuelle, 65 % des médecins traitants refusent les nouveaux patients, en zone rurale comme en ville. Un fléau pour les habitants qui peinent à se faire soigner en temps et en heure. "Je dois me rendre assez loin pour trouver un médecin disponible si je tombe malade", témoigne une habitante de la région de Lille. "Certains généralistes sont complets durant des semaines, donc il faudrait attendre une voire deux semaines pour se faire diagnostiquer et soigner", affirme une jeune femme.

Si des années en arrière il était possible de se faire soigner dans les temps, à proximité de chez soi, tout en faisant face à des médecins qui prenaient leur temps pour poser un diagnostic, il semblerait que ce ne soit plus le cas. "Aujourd’hui, les médecins veulent rentrer à 18 ou 19 heures pour retrouver leur famille. C’est une évolution de la médecine, qui n’est plus comme celle que j’ai connue", appuie le docteur Albert Roche, ancien président du conseil de l’Ordre des médecins de Gironde.

Votre pharmacien comme allié

Les temps ont changé, c’est une certitude. Mais alors comment faire lorsque l’on n’arrive pas à trouver de médecin traitant ? À savoir que l’Assurance maladie met à votre disposition un annuaire santé qui répertorie les médecins en fonction de leur spécialité, de leur situation géographique et même de leur type d’honoraires.

Aussi, nous avons tendance à ne pas y penser, mais le pharmacien peut être le meilleur conseiller pour trouver un médecin disponible. En perpétuel contact avec ces derniers, les pharmaciens savent pertinemment quels généralistes sont complets, surchargés ou encore disponible pour recevoir de nouveaux patients. Dernière solution : il est possible de prendre contact avec un conciliateur de la caisse d’assurance maladie qui pourra vous donner des possibilités au niveau local.