Nos conseils pour venir à bout des maux de tête

Onze millions de Français souffrent de migraines. La question de savoir comment faire la différence entre un mal de tête classique et cet état migraineux qui nous met dans le mal pendant plusieurs jours. Vincent Valinducq nous explique la différence dans Bonjour ! La Matinale de TF1 et nous livre quelques conseils pour éviter les céphalées et les migraines.

Mal de tête vs migraine

Le mal de tête peut avoir deux causes. Cette douleur à la tête peut être une céphalée de tension. Cela arrive lorsqu’on est particulièrement tendu au niveau du cou, de la nuque et des cervicales. Ce stress provoque une espèce d’étau au niveau de la boîte crânienne, et la douleur est plus ou moins diffuse. La migraine, quant à elle, est caractérisée par une douleur localisée d’un seul côté de la tête et elle est pulsatile. Cette douleur augmente avec l’effort. En plus de la douleur à la tête, la migraine peut s’accompagner de troubles digestifs comme des nausées ou des vomissements. Enfin, la lumière peut être très gênante. Souvent, les personnes souffrant de migraine préfèrent d’ailleurs rester dans l’obscurité. Il existe un autre type de migraine : la migraine ophtalmique. Celle-ci se déclare après l’apparition d’un "aura", souvent un flash ou un petit trouble de la parole.

Comment éviter les maux de tête ?

Sans surprise, l’alimentation joue un très grand rôle. En effet, une alimentation équilibrée permet de calmer les crises. Par ailleurs, il arrive que certains aliments provoquent des maux de tête. Surveillez donc le contenu de votre assiette pour identifier le coupable. Chez certaines personnes, le chocolat, les fromages, les aliments pré-préparés ou encore la charcuterie sont des éléments déclencheurs.

Il est aussi important d’avoir un bon sommeil pour éviter l’apparition des douleurs de tête. En effet, le manque de sommeil peut déclencher des maux de tête. On essaie donc de mettre en place un horaire de sommeil régulier et de garder cette même routine en fin de semaine.

Si vous êtes une personne anxieuse ou particulièrement stressée, il est recommandé de pratiquer de la relaxation, de la méditation ou encore du yoga pour faire retomber la tension.

Mal de crane : quand faut-il consulter ?

Vincent Valinducq prévient : "Quand la douleur à la tête est brutale, soudaine, inhabituelle et qu'elle s’accompagne d’un déficit neurologique ou moteur, il ne faut pas tarder et appeler immédiatement les urgences". Si la douleur est habituelle, il est aussi possible de consulter un médecin. Il pourra vous prescrire du paracétamol ou des anti-inflammatoires. Il existe aussi des traitements pour la migraine, pour soulager les crises ou à prendre en traitement de fond pour prévenir leur apparition.