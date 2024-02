Musculation, étirements, abdos, durée... On déconstruit quatre grandes idées reçues sur le sport

Nous croyons tous maigrir dès que nous faisons des exercices physiques. Des idées reçues sur le sport, nous entendons tous les jours. Dans Bonjour ! la Matinale TF1, Anaïs Grangerac revient sur quatre fausses idées sur la pratique sportive.

"Cette semaine, j'ai mangé n'importe comment, mais comme je vais à la salle de sport aujourd'hui, je me dis que ça passe ! En plus, quand je vais à la salle, je transpire tellement que c'est sûr que je maigris." Combien de fois avez-vous entendu ou même prononcé ce genre de phrases ? À force de les écouter et de les répéter, nous pensons tous qu'elles sont vraies. Ce sont pourtant des idées reçues. Anaïs Grangerac passe en revue dans Bonjour ! La Matinale TF1 quatre fausses idées sur le sport.

"En dessous de 45 minutes, le sport ne sert à rien"

Vous n'avez que 10 minutes devant vous. Eh bien, 10 minutes d'exercices, c'est toujours mieux que rien ! C'est la nature de l'effort qui compte et non pas sa durée. Il faut plutôt privilégier la qualité à la quantité. Pour faire des séances de sport efficaces, il y a deux points à respecter : la régularité et mélanger entraînements cardio et renforcement musculaire.

Autre chose à savoir : vous aurez également plus de résultats en bougeant moins longtemps, mais plus régulièrement, qu’en vous rattrapant avec une grosse séance une fois le week-end venu. Au quotidien, prenez les escaliers ou arrêtez-vous un arrêt de métro plus tôt le matin pour marcher. Si vous passez vos journées assis devant un écran, profitez de votre pause au travail pour aller marcher, jouez dehors avec vos enfants ou essayez-vous à des pratiques sportives douces comme le yoga. L’Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande de faire au moins 150 minutes d’activité physique par semaine, ce qui correspond à 22 minutes par jour.

"Je ne fais pas de musculation parce que je ne veux pas avoir de gros bras"

Une phrase beaucoup répétée, notamment par les femmes. Nous avons tout de suite l'impression qu'en faisant de la musculation, nous allons ressembler à Hulk au bout de deux semaines, comme si la situation allait nous échapper. Mais pour en arriver là, il faut s'entraîner fort, de manière très ciblée et avec un régime alimentaire très strict. En réalité, faire de la musculation va vous permettre de vous sentir mieux et va rendre votre corps plus solide pour le quotidien.

"Pour avoir un ventre plat, je fais des tonnes d'abdos"

C'est la phrase à laquelle nous croyons le plus ! Nous l'avons entendu partout depuis des années dans des magazines féminins. Déjà, il faudrait se dire qu'une taille 34-36, ce n'est pas la norme et un ventre plat non plus. Ensuite, ce n'est pas en faisant 200 abdos par jour que nous aurons un ventre plat, ça ne fonctionne pas ! Avec les abdos, nous allons avoir une ceinture abdominale bien gainée, mais tant que vous avez votre graisse dessus, il n'y aura pas de tablettes de chocolat ! Si c'est un objectif ultime en 2024 d'avoir un ventre plat, rapprochez-vous plutôt des abdos hypopressifs qui travaillent le transverse, le muscle abdominal le plus profond. Avec la respiration et le gainage, vous allez rentrer votre ventre et donc, travaillez efficacement. Alimentation saine et équilibrée avec ça et évidemment du cardio.

"Après l'effort, il faut s'étirer"

Nous avons tous vu des joggeurs qui s'étiraient à la fin de leur course après l'effort. Non ! Il faut attendre une heure, voire 24 heures. Quand nous faisons du sport, nous traumatisons les muscles, ce qui crée des micro-lésions. Si vous étirez ces micro-lésions, c'est comme un élastique, ça s'agrandit. Donc, pas d'étirement intense après un effort. C'est toujours à froid.