Ostéoporose : ces signes qui doivent vous alerter

L’ostéoporose est une maladie du squelette. Elle se caractérise par une diminution de la masse osseuse et une dégradation du tissu. La structure de l’os est modifiée et il devient alors plus fragile avec un risque de fracture qui augmente. Le docteur Vincent Valinducq nous explique comment prendre soin de ses os dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels sont les facteurs de risque ?

L’ostéoporose est souvent liée au vieillissement. L’os est un tissu vivant qui, au fur et à mesure des années, se restructure et se remodèle pour que la structure et le squelette restent solides. Mais avec l’âge, elle se dégrade. L’ostéoporose touche 5,5 % de la population et cette maladie est responsable de 490 000 fractures chaque année. Les femmes sont plus concernées que les hommes, mais ces derniers sont aussi concernés. Cette pathologie se déclenche vers 65 ans. On estime que 39 % des femmes sont touchées. Chez les hommes, l’ostéoporose se manifeste plus tardivement, mais dans les deux cas, il est important de poser rapidement le diagnostic afin de prévenir les fractures et de renforcer les os.

Il existe plusieurs facteurs qui peuvent alerter sur un risque d’ostéoporose. Tout d’abord, la génétique. En effet, si la mère souffre de cette pathologie, les enfants pourront aussi en souffrir. Les hormones jouent aussi un rôle dans la fragilisation des os, notamment à partir de la ménopause. En effet, à ce moment de la vie, l’os est moins bien protégé et devient plus fragile. Par ailleurs, certains médicaments, particulièrement les corticoïdes pris sur le long terme, peuvent avoir une incidence sur la structure et la densité osseuse. Enfin, si le moindre petit traumatisme débouche sur une fracture, il est conseillé de faire un bilan avec son médecin pour faire le point.

Comment vivre avec l’ostéoporose ?

Hélas, il n’est pas possible de guérir de cette maladie, en revanche les médecins prescrivent des traitements pour renforcer l’os, synthétiser un peu plus et diminuer la dégradation de l’os. Par ailleurs, il est conseillé de soigner les apports en vitamines D et en calcium qui sont indispensables pour la bonne santé des os. Aussi, les patients sont invités à soigner leur alimentation. En effet, certains aliments sont à privilégier pour lutter contre la dégradation osseuse. C’est le cas, par exemple, des produits laitiers. Il est d’ailleurs conseillé d’en consommer tout au long de notre vie, mais plus particulièrement jusqu’à l’âge de 20 ans, puisque c’est durant ces années que le corps fait ses réserves. Le calcium se trouve dans le lait ou dans les yaourts, mais aussi dans les amandes.Pour faire le plein de vitamines D, une exposition au soleil d’une vingtaine de minutes par jour est recommandée. On trouve également cette vitamine dans nos assiettes, notamment dans le maquereau, le saumon, le chocolat noir ou le jaune d’œuf. Enfin, les médecins préconisent la pratique d’une activité physique régulière pour protéger ses os et l’arrêt de l’alcool et du tabac.