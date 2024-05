Paracétamol, crème solaire, antihistaminiques ? Voici la trousse à pharmacie parfaite pour vos vacances

La trousse à pharmacie est indispensable durant les vacances ou les déplacements. Parmi les médicaments à avoir sous la main, on retrouve du paracétamol, de l'antihistaminique, de la crème solaire et d'autres indispensables. Les précisions de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Que vous soyez parti en week-end prolongé ou que vous prévoyiez de partir en vacances cet été, n’oubliez pas l’indispensable dans votre valise : la trousse de premiers secours. En effet, il est important de voyager avec un minimum de matériel médical ou de médicaments pour ne pas être surpris en cas de pépin. Mais quels sont les cachets à absolument emporter lors de nos vacances ? Le docteur Vincent Valinducq nous détaille tout ceci dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Maux de ventre, transit perturbé et risques de déshydratation

La trousse de secours idéale se compose tout d’abord de l’éternel paracétamol, indispensable en cas de douleurs ou de fièvre. Petit plus : ce médicament résiste très bien aux fortes températures et se conserve très bien. Durant nos vacances, nous ne sommes pas à l’abri d’un possible trouble digestif, de maux d’estomac, voire de diarrhées. N’oubliez donc pas un antidiarrhéique, de type Smecta et Immodium, et un comprimé contre les maux de ventre (Spasfon, par exemple). Pour les enfants, ou pour les personnes âgées, n’oubliez pas les solutés de réhydratation afin d’éviter la déshydratation en cas de fortes chaleurs.

Avec le beau temps qui refait surface dans l’Hexagone, les allergies ne manquent pas à l’appel. Veillez à partir avec de l’antihistaminique dans votre trousse. Des comprimés sont vendus en pharmacie sans ordonnance, ou vous pouvez opter pour des collyres à mettre dans les yeux si ces derniers viennent à vous démanger. Lors d’un voyage, le transit peut être un petit peu perturbé et vous pouvez facilement être constipé. Il peut alors être utile de partir avec un laxatif dans sa valise. Si vous êtes sujet aux maux de transports, n’oubliez surtout pas de prendre des médicaments adaptés, aussi bien pour vous que pour vos enfants. Enfin, l’incontournable désinfectant doit absolument être présent dans votre trousse de secours.

La crème solaire : un indispensable à ne jamais oublier lors des départs en vacances

Côté matériel, hormis un spray désinfectant ou des pansements, optez pour du gel hydroalcoolique, utile pour se laver et se désinfecter les mains en un rien de temps et n’importe où. Vous pouvez aussi glisser une pince à épiler dans votre trousse en cas d’écharde et un tire-tique. Peu importe où vous comptez vous rendre, la crème solaire reste un élément indispensable à emporter avec soi. À savoir qu’il ne suffit pas d’un soleil éclatant pour risquer les coups de soleil et abîmer votre peau : même par temps nuageux, les rayons du soleil peuvent toucher votre peau et la marquer.