Seniors : comment prévenir les chutes et éviter les accidents mortels

Les chutes de personnes âgées sont responsables, chaque année, de 100 000 hospitalisations et 10 000 décès. Certaines d'entre elles pourraient être évitées avec de simples précautions comme aménager sa maison. Le docteur Vincent Valinducq vous délivre des conseils pour prévenir les chutes, dans Bonjour ! La Matinale TF1.

D'après le ministère des Solidarités, les chutes de personnes âgées entraînent plus de 100 000 hospitalisations et plus de 10 000 décès, chaque année. Par ailleurs, elles ont des conséquences dramatiques sur le quotidien des seniors : psychologiques, physiques et sociales. Pour assurer leur autonomie et prévenir les chutes évitables, il existe des gestes simples à mettre en place. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Vincent Valinducq nous explique comment aménager la maison et nous informe sur les aides existantes pour permettre le maintien à domicile, en toute sécurité.

Aménager son intérieur pour prévenir les chutes

On aime décorer nos salons et nos chambres et les accessoiriser avec des tapis pour apporter de la chaleur, mais aussi protéger les parquets. Cependant, les tapis peuvent être dangereux pour les personnes âgées, surtout s'ils sont mal fixés au sol. Il suffit d'un instant d'inattention pour se prendre les pieds dedans, glisser, tomber et se faire mal au fémur ou à la hanche. La solution ? Retirer le tapis ou bien le coller au sol avec du scotch double-face.

Si la lumière est importante dans un appartement pour s'éclairer et se repérer, mais souvent, on oublie de dissimuler les câbles, prises et rallonges. Or, là aussi, il est possible de s'y prendre les pieds et de chuter. On pense donc à cacher ces câbles électriques pour prévenir les risques.

Dans la salle de bain, on n'hésite pas à placer un tapis de sol antidérapant dans les douches et dans les baignoires pour éviter les chutes dramatiques. Il est aussi possible d'installer des barres de soutien sur les murs, notamment près des toilettes pour permettre de se relever sans danger.

Sécuriser les escaliers

Beaucoup d'accidents domestiques impliquant les personnes âgées sont causés par les escaliers. Il est important d'avoir une rambarde pour permettre un meilleur équilibre et une stabilité lorsque l'on monte ou descend les marches. La luminosité dans les escaliers est aussi très importante. Si les marches ne sont pas éclairées, il existe d'autres solutions pour prévenir les chutes. Le docteur conseille de placer des bandes antidérapantes au niveau de l'arête des marches ou de colorer les contremarches pour permettre à l'œil de bien visualiser.

Enfin, on évite de porter des pantoufles (qui peuvent s'échapper) mais on privilégie les chaussons fermés qui maintiennent bien le pied et dotés une semelle antidérapante.

Des aides pour adapter les logements des seniors

Effectuer des travaux dans sa maison peut coûter cher. Toutefois, il existe des aides pour permettre de sécuriser et d'adapter les habitations des personnes âgées. C'est le cas, par exemple, de MaPrimeAdapt'. Celle-ci s'adresse aux personnes de plus de 70 ans souffrant d'un taux d'incapacité de plus de 50 % et aux revenus modestes ou très modestes. MaPrimeAdapt' permet de financer entre 50 et 70 % des travaux d'aménagement dans les logements.

La télé-assistance permet aussi aux personnes âgées qui vivent seules d'avoir une aide au maintien à domicile. Il s'agit d'un petit bracelet avec un bouton qui permet de demander de l'aide en cas de chute et ainsi de sécuriser le maintien à la maison. Enfin, il est possible de faire appel à des aides ménagères pour les travaux du quotidien qui peuvent être dangereux pour les personnes âgées. Il ne faut pas hésiter à contacter les services de la mairie.