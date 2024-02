Pourquoi vous devriez limiter votre consommation de sel

L'abus de sel est une mauvaise habitude alimentaire. À l'origine de nombreuses conséquences pour notre santé, il est important d'en limiter sa consommation. Dans Bonjour ! La Matinale de TF1, le Docteur Vincent Valinducq revient sur cette pratique et délivre des solutions.

Nous mangeons trop salé. Ne dites plus "passe-moi le sel", sans avoir goûté le plat. Mais le sel est quand même utile pour le bon fonctionnement du corps, grâce au sodium, parce qu'il permet la transmission nerveuse et les contractions des cellules. Comme toujours, il ne faut pas abuser des bonnes choses ! Il est important de limiter sa consommation de sel, conseille Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1. Pourquoi ?

Un excès de sel peut favoriser l'hypertension, elle-même pourvoyeuse de maladies cardiovasculaires comme les accidents vasculaires cérébraux. Il peut être également à l'origine d'inflammations de l'estomac, un facteur de risque de cancers de l'estomac, et peut diminuer la qualité osseuse. On parle alors d'ostéoporose parce qu'on augmente l'émission du calcium. L'excès du sel est, donc, mauvais pour la santé.

Cinq grammes de sel par jour

Comment sait-on que l'on mange trop salé ? Prenons un exemple concret. Une cuillère à soupe contient dix grammes de sel : c'est la consommation moyenne par jour d'un adulte au monde, d'après l'OMS. La cuillère à café contient, quant à elle, cinq grammes de sel. C'est la recommandation de l'OMS, donc, la moitié. Cela représente la quantité totale contenue dans tous les aliments consommés en une journée (céréales, pain, biscottes) et ensuite, ce que vous rajoutez sur les plats. 80 % du sel se trouve dans l'alimentation et les 20 % restants, c'est ce que vous ramenez en saupoudrant le plat. Finalement, on mange des choses salées sans se rendre compte qu'elles le sont déjà. C'est cela qui est dangereux pour votre santé.

Pain, viennoiseries, cacahuètes et fromages à limiter

Quels sont les aliments du quotidien riches en sel pour lesquels il faut être vigilants ? D'abord, le pain, qui est une consommation régulière des Français. Par exemple, un sandwich contient un gramme de sel. Le croissant, c'est plus d'un gramme de sel. Il y a aussi les cacahuètes ou encore le camembert. Une part de pizza, c'est un gramme de sel. Imaginez-vous manger la pizza entière... Il est ainsi facile de dépasser les cinq grammes de sel par jour. C'est compliqué d'être dans les clous, il faut faire attention.

Le secret : les épices

Comment faire pour manger moins de sel ? Il faut d'abord limiter les plats transformés, c'est là où le sel se cache. En effet, c'est un exhausteur, il donne du goût et permet de conserver les aliments. Attention aussi aux charcuteries et aux fromages. Soyez vigilants sur les bouillons quand vous cuisinez et ne salez pas l'eau de cuisson des pâtes. Retirez la salière de la table ! Pour avoir du goût, il faut substituer ce goût salé que nous avons sur la langue par des épices. C'est le secret et c'est bon pour votre santé.