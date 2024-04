Quand faut-il faire une prise de sang ? Le docteur Vincent Valinducq vous explique

La prise de sang est prescrite par un médecin lorsqu'il y a un besoin de chercher une anomalie. Elle peut être effectuée à jeun ou non et complétée avec des analyses. Explications du docteur Vincent Valinducq dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

La prise de sang est un moment que beaucoup redoutent. S'il n'est pas nécessaire d'en faire une chaque année, il est en revanche indispensable de s'y soumettre lorsqu'elle est prescrite par le médecin, notamment en cas de symptôme, de dépistage ou encore de bilan pour le cholestérol, à faire à partir de 40 ans chez l'homme et 50 ans chez les femmes. À quoi sert-elle ? Comment ses résultats doivent-ils être interprétés ? Dans quelles conditions faut-il la réaliser ? Le docteur Vincent Valinducq fait le point dans Bonjour ! La Matinale TF1.

À quoi sert une prise de sang ?

Inutile de demander "la totale" à votre médecin lorsque vous souhaitez réaliser une prise de sang. Bien qu'il soit possible de détecter la présence d'une bactérie, d'une carence ou d'un virus, mais aussi de vérifier le bon fonctionnement du cœur ou des reins, le docteur Vincent Valinducq rappelle qu'elle ne permet pas non plus de "tout voir". C'est la raison pour laquelle les médecins la complètent parfois avec des analyses d'urine ou la prescription d'un scanner. Dans tous les cas, la prise de sang nécessite de savoir ce que l'on cherche.

Comment déchiffrer les résultats (sans paniquer) ?

Une ligne en gras sur les analyses et c'est la panique. Un conseil : évitez de vous rendre sur Internet pour vous autodiagnostiquer, le médecin est là pour vous aider à comprendre ces résultats. Oui, cela signifie qu'il peut y avoir une anomalie, mais ces chiffres doivent être comparés avec les valeurs de référence. S'ils sont un peu en dessous ou au-dessus, il ne faut pas s'inquiéter. Lorsque l'anomalie est grave, les laboratoires prennent contact avec le médecin qui, ensuite, appelle le patient. Par ailleurs, lorsque l'on va récupérer ses résultats d'analyse, il ne faut pas hésiter à demander des informations au laboratoire. Des biologistes peuvent eux aussi vous apporter des éclairages.

Faut-il être à jeun pour une prise de sang ?

En réalité, cela dépend de l'analyse médicale prescrite. Si la prise de sang entre dans le cadre d'un bilan pour le cholestérol ou pour le diabète, oui, il ne faut pas manger durant les 12 heures qui précèdent la prise de sang. En revanche, il est possible de boire de l'eau.

Il faut savoir par ailleurs que la durée de validité d'une prise de sang prescrite par un médecin est d'un an. Après ce délai, les résultats peuvent être biaisés. C'est la raison pour laquelle il est important de se rendre au laboratoire le plus rapidement possible, surtout en cas de symptômes.