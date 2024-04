Régimes miracles : le "summer body", oui, mais à quel prix ?

Pour préparer le fameux "summer body", certains se mettent à faire un régime, mais attention aux arnaques. Prenez garde aux plats préparés, au prix de la livraison et aux produits détox. D'autres méthodes pour maigrir existent. Les conseils de Jean-Marie Bagayoko.

La fin de l’hiver signe la fin de la récréation dans nos assiettes, puisque c’est au printemps que l’on commence sérieusement à préparer son "Summer body". Beaucoup se jettent sur les régimes dits "miracles", mais gare à ne pas faire n’importe quoi et à surtout ne pas se faire arnaquer. À l’arrivée, c’est souvent votre portefeuille qui finit par maigrir à vue d’œil. En effet, le marché de la minceur surfe sur les complexes des Français, jusqu’à peser 2,5 milliards d’euros par an grâce aux brûle-graisses, patchs, montres minceurs, régimes en tout genre. Trois méthodes sont extrêmement répandues sur le territoire, mais les consommateurs doivent tout de même rester très vigilants. Le point avec Jean-Marie Bagayoko dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Plats minceur : jusqu’à 650 euros par mois

Première technique qui fait fureur en France : les plats minceur préparés. Ces plats cuisinés, pauvres en calories et notamment livrés directement chez vous, marchent-ils réellement sur tout le monde ? "Ce qui compte, ce n’est pas ce que vous faites durant votre régime, puisque sur le moment, vous faites du bien à votre corps, vous prenez soin de vous, explique Boris Hansel, nutritionniste. Seulement, on vous fait souvent croire que si vous avez suffisamment perdu du poids durant votre régime, vous allez pouvoir réintroduire des produits (un peu plus riches) dans votre alimentation tout en stabilisant votre poids. Mais ça ne marche pas du tout !"

Outre le chiffre sur la balance, gare aux prix de ces plats ! Généralement, il est stipulé que vous pourrez les tester gratuitement avant de prendre un abonnement. Cependant, la livraison n’est pas gratuite ! En moyenne, la méthode des plats minceurs préparés et livrés chez vous coûte entre 350 et 650 euros par mois… Maigrir, oui, mais à quel prix ?

Les produits "détox" profitent plus aux industriels qu’à vous

Autre méthode : la détox. Et celle-ci, ce n’est pas à vous qu’elle profite réellement. Dès le début du printemps, les magazines l’affirment : c’est le retour des tisanes et des infusions dites "détox". Et les industriels ont bien compris que cette mention était vendeuse. Par exemple, un jus de betteraves et de carottes classique coûte en moyenne 4,17 euros le litre, contre 10,70 euros le litre lorsqu’il est décrit comme étant détox ! Au lieu de vous tourner vers ces jus, pensez plutôt à boire suffisamment d’eau au cours de vos journées et à limiter votre consommation d’alcool. Votre foie et vos reins se chargeront tout seuls de purifier votre sang et votre corps !

Des vêtements intelligents pour éliminer la cellulite ?

Dernière technique un peu plus futuriste : ces vêtements "intelligents" qui vous feraient maigrir, appelés aussi les cosmétotextiles. Ces derniers vous promettent de perdre jusqu’à 5 centimètres de tour de taille et 25 % de cellulite tout de même ! En réalité, il s’agit de produits cosmétiques amincissants agrippés aux fibres de ces habits. Une fois portés, ces produits se diffuseraient dans votre corps et vous permettraient de perdre quelques centimètres. Néanmoins, ne vous attendez pas à un miracle : ces vêtements doivent être couplés avec du sport et une alimentation saine et équilibrée. Comme absolument tous les autres régimes finalement.