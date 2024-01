Pourquoi cette maladie que l’on pensait éradiquée fait son grand retour ?

On constate le retour inattendu d'une maladie qu'on croyait éradiquée : la rougeole. On recense 30 000 cas en 2023, notamment en Europe et en Asie Centrale, si bien que l'OMS lance l'alerte. Vincent Valinducq fait le point sur cette maladie dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Vincent Valinducq nous alerte ce matin dans Bonjour ! La Matinale TF1 sur le retour inattendu d’une maladie que l’on pensait appartenir au passé. Les cas de rougeole ont bondi de 30 % en 2023, selon L’OMS et L’Unicef. Ce rebond touche principalement l’Europe et l’Asie centrale. En France, on a recensé 54 cas en Ardèche, principal foyer d'infection, en 2023, contre 15 en 2022.

Pourquoi la rougeole fait son retour ?

D’après Vincent Valinducq, il existe plusieurs raisons. La première serait une conséquence du confinement et de la COVID-19. En effet, certains patients ont retardé le rappel du vaccin contre la rougeole, les exposants donc à des risques de contagion. Or, la rougeole est une maladie particulièrement contagieuse puisqu’une personne malade peut contaminer jusqu’à 15 à 20 individus, selon les chiffres de Santé Publique France.

L’autre explication serait la méfiance grandissante envers la vaccination. D’ailleurs, en 2019, on estimait que 41% de la population française se déclarait méfiante à l’égard des vaccins. Dans le reste de l’Europe, cette méfiance est de 17%. Aux États-Unis, de nouveaux foyers épidémiques de rougeole font aussi leur apparition. Et beaucoup d’Américains se disent opposé à l’obligation vaccinale. D’après le Washington Post, en 2022, "plus d’un tiers des parents d’enfants de moins de 18 ans (et 28 % des adultes) déclarent aujourd’hui que les parents ne devraient pas avoir à vacciner leurs enfants contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR) pour qu’ils fréquentent l’école publique".

Quels sont les symptômes de la rougeole ?

Elle se manifeste d’abord par une forte fièvre, de l’ordre de 39,5. Puis, le nez se met à couler, les yeux se teintent de rouge et un gros coup de fatigue s’abat sur la personne malade. Ce n’est qu’au troisième jour de la maladie qu’apparaît l’éruption, d’abord au niveau du visage, puis elle s’étend sur le reste du corps progressivement, jusqu’à ce que ce dernier soit recouvert de taches rouges. La rougeole se guérit en une dizaine de jours. Cependant, il faut savoir que des complications existent comme des infections pulmonaires, des atteintes neurologiques. Dans les cas les plus extrêmes, la rougeole peut provoquer le décès de la personne malade.

Comment savoir si je suis bien vacciné ?

Il faut se reporter à son carnet de vaccination. Non seulement, vous pourrez avoir accès à votre statut vaccinal, mais également prendre connaissance des maladies que vous avez contractées lorsque vous étiez enfant. Ces informations se retrouvent à la fin du carnet, une page indique "vaccination : rougeole, oreillon, rubéole". Tous les enfants nés après 2018 sont, logiquement, obligatoirement vaccinés. Ils ont reçu deux doses, la première à 12 mois, la deuxième entre 16 et 18 mois. De même pour les adultes nés après 1980, ils ont logiquement reçu deux doses. Que faire si on ne possède plus son carnet de vaccination ? Il est tout à fait possible de faire un dosage sanguin afin de connaître si on possède encore les anticorps.