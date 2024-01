Grippe : est-il trop tard pour se faire vacciner ? La réponse de Vincent Valinducq

La grippe poursuit sa progression en France, avec 11 régions sur 13 sont en phase épidémique. Est-il trop tard pour se faire vacciner ? Vincent Valinducq nous répond dans Bonjour ! La Matinale de TF1.

Quand l’hiver s’invite, il ne vient pas seul. Il est toujours accompagné par une ribambelle de virus. Parmi les maladies saisonnières fréquentes, il y a bien sûr la grippe. La France est actuellement en situation épidémique, nous rappelle Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1. Et aucune région n’est épargnée. Si vous vous demandez s’il est trop tard pour se faire vacciner, la réponse est non !

La campagne de vaccination court jusqu’au 31 janvier 2024. Mais, il arrive que celle-ci soit prolongée d’un mois. Il faut à peu près 15 jours pour être protégé complètement de la grippe après l’injection, il n’est donc pas trop tard pour se vacciner, d’autant plus qu’il est possible de contracter la maladie jusqu’à fin mars.

Qui peut se faire vacciner contre la grippe ?

La vaccination concerne les personnes qui sont considérées comme étant « les plus à risque », c’est-à-dire, les personnes âgées, les femmes enceintes, les personnes atteintes de maladies chroniques ou immunodéprimés, mais l’entourage de ces derniers, ainsi que les personnes proches de nourrissons de moins de six mois. Bien entendu, si vous n’êtes pas éligibles à la vaccination, il est toujours possible de se faire vacciner. Toutefois, dans ce cas-là, il faudra payer. Néanmoins, il faut savoir que certaines mutuelles prennent en charge le vaccin contre la grippe.

Quelle est la différence entre la grippe et le Covid ?

Frissons, maux de tête, fièvre, fatigue… les symptômes entre les deux maladies sont un peu similaires. Vincent Valinducq explique que les personnes grippées ressentent des courbatures notamment dans le dos et les cuisses et ont une fièvre de 39°. Cette fièvre, d’ailleurs, a tendance à s’installer pendant trois jours, elle descend ensuite au quatrième, pour remonter au cinquième jour. C’est une caractéristique propre de la grippe et c’est ce qu’on appelle le « V grippal ». Pour faire la distinction entre les deux maladies, il est toujours possible de recourir aux tests antigéniques.

Comment soigner une grippe ?

La grippe est une maladie virale, son traitement se base sur beaucoup de repos, une bonne hydratation et la prise de paracétamol en cas de fièvre. De manière générale, elle disparaît au bout de sept jours. Toutefois, la fatigue peut s’installer plus longtemps et se ressentir pendant deux semaines supplémentaires. La toux, quant à elle, peut continuer durant un mois. Il faut se souvenir que la grippe est très contagieuse. Aussi, dès les premiers symptômes, on s’isole, on se tient à distance des personnes fragiles et on se met en place les gestes barrières.