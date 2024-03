Sidaction : entre préjugés et avancées, le combat continue

Trente ans après la création du Sidaction, le préjugé du baiser existe encore. Même si le VIH ne se transmet pas par la salive, il est important de se protéger lors d'un rapport sexuel et de se dépister régulièrement. Les précisions du docteur Vincent Valinducq dans "Bonjour ! La Matinale TF1".

Le Sidaction a vu le jour en 1994. Cette année-là, lors de la première campagne, la comédienne Clémentine Célarié embrasse un jeune homme séropositif pour montrer qu’il n’y a aucun risque de transmission du virus par la salive. Malheureusement, trente ans après, ce préjugé du baiser existe encore. Aujourd’hui, 30% des 15-24 ans pensent qu’il est encore possible de contracter le VIH en embrassant une personne séropositive. Aussi, un jeune sur quatre pense que l’on peut devenir séropositif après être passé aux toilettes derrière quelqu’un atteint du sida ou en mangeant dans la même assiette.

Personne n’est à l'abri d’une IST

Pourtant, les études et analyses sont formelles : le VIH ne se transmet pas par la salive. De même pour un passage aux toilettes, le virus ne résiste pas à l’air et ne passe pas par les urines. La seule façon de contracter le sida est lors d’un rapport sexuel non protégé. Vincent Valinducq, notre chroniqueur et médecin généraliste de profession, affirme que certains de ses patients déclarent avoir arrêté de se protéger sexuellement avec son/sa partenaire, sans pour autant avoir fait des tests de dépistages, car la relation est basée sur la confiance.

Erreur ! Il est plus que primordial de se faire dépister régulièrement lorsque l’on prévoit de supprimer le préservatif de ses relations sexuelles, ou lorsque l’on change de partenaire. Les IST (infections sexuellement transmissibles) et MST (maladies sexuellement transmissibles) arrivent à tout le monde, personne n’est à l'abri.

Des avancées notables ?

Il est très facile de se faire dépister. En pharmacie, vous pouvez vous procurer un auto-test, vendu entre 10 et 20 euros : il vous faudra juste faire un petit prélèvement de sang au bout du doigt grâce au petit bâtonnet fourni, que vous devrez reposer sur le test. En cas de test positif, vous devrez aller le faire confirmer en laboratoire. Autre solution : le laboratoire directement. À savoir que vous pouvez vous y rendre sans ordonnance et gratuitement.

Ce qui peut faire peur, c’est qu’on ne guérit toujours pas du VIH, même des années après l’apparition du virus. Pour autant, il y a de belles avancées notables. En effet, les personnes séropositives ont un traitement efficace, puisque la charge virale va considérablement diminuer jusqu’à en devenir indétectable, c’est-à-dire non transmissible. Aussi, les personnes n’ayant pas contracté le virus peuvent aujourd’hui le prévenir. Un médicament, la "Prep", a été développé pour ceux changeant régulièrement de partenaire sexuel, sans pour autant utiliser le préservatif. En revanche, si ce cachet immunise contre le VIH, il ne protège pas des autres IST. Dernière grande avancée médicale : le "TPE". Si vous avez eu un rapport sexuel non protégé avec une personne dont vous ne connaissez pas les tests, vous pouvez vous rendre aux urgences dans les 48 heures pour prendre un médicament qui vous protégera du virus, au cas où.