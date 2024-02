Alimentation : combien de morceaux de sucre trouve-t-on dans nos produits ?

Ennemi de notre santé, le sucre se cache sous différentes formes. Pour autant, il n'est pas recommandé de le supprimer totalement de notre alimentation. Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce n’est pas un secret, pour la santé, il est conseillé de limiter sa consommation de sucre. Pour autant, il est bel et bien présent dans tous nos aliments, mais sous différentes formes. Par exemple, le glucose et le fructose sont d’ores et déjà présents dans les fruits et légumes, le lactose dans le lait, le saccarose que l’on ajoute dans le café, sans oublier le sucre classique ajouté dans les produits transformés. Pour autant, nous en avons grandement besoin pour que notre organisme fonctionne convenablement. Mais comme tout, attention aux excès. Les précisions du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quels sont les produits les plus sucrés de notre alimentation ?

Une consommation de sucre trop excessive peut être nocive pour notre santé et engendrer un surpoids, voire une obésité, un diabète, des maladies cardiovasculaires ou provoquer des caries. Pourtant, le sucre est présent dans tous nos aliments et en grande quantité parfois. Par exemple, dans une cannette de soda de 33 cl qui contient 35 grammes de sucre, cela représente sept morceaux de sucre, une cuillère à soupe de ketchup représente un morceau de sucre, trois morceaux pour un hamburger, le pain au chocolat, deux morceaux.

Mais comment limiter les excès ? Il n’est pas question de tout supprimer. En revanche, si vous faites partie des personnes qui sucrent leur café, réduisez de moitié le sucre ajouté. Dans le meilleur des cas, supprimez-le totalement. Pour tout ce qui est soda ou jus de fruits achetés en grande surface : un verre maximum par jour. Si vous êtes amené à pâtisser un gâteau, réduisez de 30% l’ajout de sucre à votre recette. Aussi, dans vos yaourts nature, privilégiez la cannelle plutôt que du sucre en poudre pour garder un petit côté sucré, mais plus sain. Concernant les produits dits "light", ils contiennent malheureusement beaucoup d’édulcorants qui apportent ce goût sucré qui va alimenter cette envie de sucre permanente.

Les conséquences de l’arrêt du sucre

Réduire et abandonner le sucre peut comporter des difficultés réelles, notamment lors des premières semaines, allant de la dépression à la perte d’énergie. Le sucre peut provoquer une sécrétion importante d’opioïdes dans le cerveau, ce qui augmente naturellement l’intensité et la fréquence des fringales.

Consommer du sucre régulièrement a des répercussions directes sur le cerveau : il s’y habitue, en devient dépendant, et en demande de plus en plus. Alors, l'abandonner a des conséquences directes et immédiates sur le moral. Certaines personnes vont se sentir déprimées, anxieuses, vont mal dormir, avoir des difficultés à se concentrer, et surtout souffrir de fringales à répétition !