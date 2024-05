Transpiration : ces gestes à mettre en place en cas d'hypersudation

Nous ne sommes pas tous égaux face à la transpiration. À quel moment doit-on considérer qu'on transpire un peu trop ? Les explications de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Tout le monde transpire. C’est le signe que le corps régule sa transpiration. En revanche, on ne transpire pas tous de la même manière. Chez les uns, il s’agit de quelques petites gouttes qui ruissellent sur le front, tandis que les autres se transforment en véritable mare. Le docteur Vincent Valinducq décrypte pour nous le phénomène de transpiration dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Transpirer, c’est normal !

Chaque jour, le corps humain secrète un demi-litre de sueur. Transpirer est naturel, c’est même essentiel. La transpiration est rendue possible grâce à la glande sudoripare. Cette glande est située sous la peau, elle produit de la sueur pour permettre la thermorégulation et le maintien d’une température corporelle normale, c’est-à-dire 37 degrés. Si transpirer est normal, chez certaines personnes, la sueur est en excès. On parle alors d’hypersudation. Cette transpiration est très localisée, au niveau des aisselles, du visage, des pieds, voire des mains.

Comment choisir son déodorant ?

Le déodorant, en soi, n’a pas d’impact sur la transpiration. Il va apporter une odeur, un parfum. En revanche, les anti-transpirants, fabriqués à partir de sel d’aluminium, viennent obstruer les pores des glandes sudoripares pour bloquer la transpiration. L’agence nationale de sécurité du médicament, l’institut national du cancer et le comité scientifique pour la sécurité des consommateurs de l'Union européenne ont tenu à rassurer sur les dangers du sel d’aluminium. Néanmoins, il y a des précautions à prendre. On évite de l’utiliser après un rasage ou s’il y a des microcoupures ou des lésions cutanées au niveau des aisselles. Il existe également des patchs que l’on positionne au niveau des vêtements pour absorber l’excès de transpiration.

Peut-on contrôler sa transpiration ?

Certains facteurs agissent sur la transpiration. Dans les cas d’hypersudation très localisé, il est ainsi conseillé de surveiller son alimentation. Ainsi, il est préférable d’éviter de manger épicé, car les épices favorisent la transpiration. On évite aussi l’alcool, le thé et le café. Les boissons chaudes augmentent la température corporelle que l’organisme essaie déjà de réguler. Par ailleurs, lorsque l’on sort de la douche, on pense à bien sécher toutes les parties du corps. L’humidité favorise la macération et le développement de mycoses et d’odeur.

Côté garde-robe, on privilégie des vêtements amples, mais surtout fabriqués à partir de fibres naturelles, comme le coton, le lin ou la laine, car ces matières permettent à la peau de respirer. Enfin, on évite les chaussures en plastique ou en matière synthétique, on préfère le cuir ou la toile. Par ailleurs, si la transpiration est abondante, qu’elle apparaît de manière brutale, pendant la nuit ou d’un côté du corps, il ne faut pas hésiter à consulter un médecin ou un dermatologiste.