Troubles de la thyroïde : ces signes qui doivent vous alerter

La glande thyroïde est le thermostat de l'organisme. En cas de malfonctionnement, elle peut entraîner des dérèglements touchant l'ensemble de notre corps. Vincent Valinducq nous explique, dans Bonjour ! La Matinale TF1, quels sont les symptômes à surveiller.

La thyroïde est une petite glande située sous la peau du cou et au-dessous de la pomme d’Adam. Elle possède deux lobes lui donnant la forme d’un papillon. Elle joue un rôle clé dans notre santé, car elle a une fonction de régulation du poids, de la température corporelle, de la masse musculaire, de la respiration, du système digestif et reproducteur, mais aussi du cœur. En gros, elle est le thermostat de notre corps et il faut en prendre soin, parce qu'un trouble de la glande peut donner lieu à un dérèglement hormonal touchant l’ensemble de l’organisme. Vincent Valinducq nous donne les signes qui doivent nous alerter dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand la thyroïde se déséquilibre

Lorsque la thyroïde fonctionne moins bien, il y a comme un ralentissement général. On parle alors d’hypothyroïdie, une pathologie assez répandue en France puisqu’elle touche entre 1 et 2 % de la population, d’après la Haute autorité de Santé. Les femmes sont plus concernées que les hommes. Les symptômes thyroïdiens sont variés et peuvent être un peu déroutants, car ils se rapprochent, parfois, des signes d’une dépression. Les plus fréquents sont la fatigue, des sauts d’humeur, des troubles de la concentration, une prise de poids et un transit qui tourne au ralenti provoquant une constipation. Les patients peuvent aussi avoir une peau plus sèche et des cheveux cassants. Pour confirmer le diagnostic, le médecin va prescrire une prise de sang pour vérifier la TSH.

Dans certains cas, c’est le contraire : tout semble s’accélérer dans le corps. Les patients qui souffrent d’hyperthyroïdie, eux, ont tendance à transpirer de manière excessive et ils perdent du poids rapidement.

Comment soigner un trouble thyroïdien ?

Hélas, l’hypothyroïdie ne se guérit pas. En revanche, des médicaments permettent d’ajouter des hormones pour pallier le manque de sécrétion de la glande. En quelques semaines, ces substituts vont permettre d’augmenter le taux d’hormones, réguler les symptômes, le patient retrouvera alors un tempérament plus stable. Il n’existe pas de dépistage de la population générale pour la thyroïde et il n’est nullement nécessaire de demander une prise de sang à son médecin lorsqu’il n’y a aucun signe de dérèglement.

Enfin, il est possible de mettre en place des gestes simples pour maintenir la glande thyroïde en bonne santé et, tout commence dans l’assiette. Il est conseillé d’avoir une alimentation saine, équilibrée et variée. Pour maintenir l’équilibre de la glande, il est aussi recommandé de dormir suffisamment, de pratiquer une activité physique régulière et de faire en sorte de gérer son niveau de stress.