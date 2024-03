Carie mal soignée : voici les risques de graves complications

La bouche est une porte d'entrée à de nombreuses maladies. Une simple carie peut avoir de graves conséquences, car cela peut aller toucher le cœur. Le docteur Vincent Valinducq nous explique comment prendre soin de ses dents dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des dents mal entretenues, une carie non soignée ou mal soignée peuvent avoir des conséquences plus ou moins graves sur notre santé. Notre bouche et nos dents sont une porte d’entrée vers l’organisme pour les bactéries en tout genre. Aussi, il est important de prêter une attention toute particulière à notre hygiène bucco-dentaire. Voici les conseils de Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Des risques pour la santé cardiovasculaire

Une carie mal soignée peut entraîner des maladies au niveau du cœur. Dans notre bouche, il y a des bactéries qui sont naturellement présentes. Lorsque l’on est en présence d’une infection, comme une gingivite, la bactérie peut circuler via le sang. Parce que oui, les dents sont en communication directe avec la circulation sanguine via les racines. Il a été prouvé que les infections bucco-dentaires peuvent provoquer de l’athérosclérose. C’est lorsque les dépôts non traités et bactéries sur les dents viennent épaissir les artères. Quand des germes se forment et coagulent, cela risque d'entraîner des caillots dans le sang qui peuvent aller jusqu’à provoquer des complications cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux.

Les humains ne sont pas égaux face aux caries

Certains ne connaîtront jamais la douleur provoquée par les caries. Oui, la qualité de la dent et celle de la salive, mais aussi le positionnement des dents jouent un rôle dans l’apparition des caries.

Par ailleurs, il existe des patients à risques de complications. En effet, les personnes diabétiques ou cardiaques, les personnes âgées, les femmes enceintes, mais aussi les sportifs peuvent connaître des complications en cas de caries non soignées ou mal soignées. Dans certains cas, ce sont les médicaments qui peuvent réduire le taux de salive dans la bouche et cela a un effet cariogène. Par ailleurs, une atteinte au niveau bucco-dentaire peut provoquer un accouchement prématuré. Enfin, chez les sportifs, c’est la déshydratation et le phénomène de bouche sèche qui peut favoriser l’apparition des caries.

On ne le rappellera jamais assez : pour prendre soin de sa bouche, on se brosse les dents deux fois par jour. Et si on utilise un dentifrice fluoré, il est recommandé de ne pas recracher le surplus et de ne pas se rincer la bouche lorsqu’on a fini. Pourquoi ? Parce que le fluor va venir créer une barrière protectrice pour les dents.