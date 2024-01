VIDÉO - Bonjour ! La Matinale TF1 - Verglas et petites chutes : pensez au protocole "GREC"

Prudence ce mardi matin, les routes sont verglacées en France. Si toutefois vous sortiez, et si par malheur vous vous fouliez une cheville ou un poignet, le doc Vincent Valinducq a une astuce pour vous aider à vite vous remettre sur pied : le protocole GREC.

La journée de mardi 9 janvier sera la plus froide de la semaine en France. Avec la baisse du thermomètre, les routes et les trottoirs de nombreuses villes ont gelé dans la nuit. Le risque de chute pour les piétons est ainsi important, avec le risque de se blesser. Si vous aviez la malchance de perdre l'équilibre et de vous blesser à une cheville, une astuce : suivre le protocole GREC.

