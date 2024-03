Zona : un nouveau vaccin efficace à 80 % contre cette maladie virale

Le zona est une maladie infectieuse et virale due au virus VZV. Près de 90 % d'entre nous l'avons croisé pendant l'enfance. Sa première manifestation s'agissait de la varicelle. Les précisions du docteur Vincent Valinducq dans Bonjour ! La Matinale TF1.

La Haute autorité de santé vient de publier une nouvelle recommandation pour se protéger efficacement contre le zona, une maladie infectieuse virale due au virus VZV (Varicelle zona virus). À savoir qu’on a (presque) tous déjà rencontrés ce virus au cours de notre vie, sauf que la première fois qu’il s’est déclaré, c'était lors de… la varicelle. C’est la toute première manifestation du virus dans notre organisme qui a touché 90 % des Français. Cette infection cutanée sur tout le corps ou une partie spécifique qui gratte fortement. Dernièrement, les chercheurs et scientifiques ont découvert un nouveau vaccin, dont l’efficacité avoisine les 80 %. Plus de précisions avec Vincent Valinducq pour Bonjour ! La Matinale TF1.

Une réactivation du virus dans 20 % des cas

Dans 80 % des cas, lorsque l’on contracte la varicelle, le ganglion disparaît et on n’en entend plus parler. Mais pour les 20 % restants, le virus reprend vie, mais sous une autre forme cette fois-ci : celle du zona. Il s’agit d’une infection cutanée très localisée au niveau du visage, d’une partie du thorax, de la jambe ou du dos. La différence, c’est qu’ici, les boutons sont particulièrement douloureux.

Bien sûr, il y a des circonstances qui poussent le virus à se réactiver. Par exemple la fatigue, le stress, certaines maladies ou encore l’âge. Passer 50 ans, le virus a davantage de chance de se réactiver dans les années qui vont suivre. Outre ces petits boutons douloureux, le zona peut provoquer des complications sérieuses. Notamment, si la localisation de l’infection est au niveau de l’œil, cela pourrait engendrer un trouble de la vision ; de même si elle se trouve près de l’oreille, l’audition pourrait être impactée.

Le zona est-il contagieux ?

Quant à la contagiosité du virus, cela va dépendre. Si vous êtes atteint du zona et que vous rencontrez quelqu’un qui n’a jamais eu la varicelle, la personne en face pourrait rapidement contracter cette dernière infection. En revanche, si elle l’a déjà eu, les risques de contracter le zona par la suite sont plus minimes. En effet, le zona est vraiment une réactivation propre à soi-même. D’autant que le virus ne se transmet pas par des gouttelettes évacuées dans l'air en respirant, en toussant, en éternuant ou en parlant, mais seul le liquide des vésicules est contagieux.

Jusqu’à présent, les chercheurs et scientifiques avaient réussi à trouver un vaccin dont l’efficacité était assez peu performante. Mais bonne nouvelle ! Ces derniers ont réussi à en développer un nouveau, avec un taux d’efficacité proche de 80 %. Pour autant, il est recommandé aux patients de plus de 18 ans immunodéprimé. Autrement, seules les personnes de plus de 65 ans peuvent prétendre aux injections.