Les médecines douces comme l'ostéopathie nous rendent service dans plusieurs situations. Dans les cas de douleurs articulaires, de troubles fonctionnels, de maux de tête, elles sont efficaces. Jean-Marc Sène rappelle, dans Bonjour ! La Matinale TF1, l'importance de consulter un praticien agréé et certifié.

Les médecines douces ont le vent en poupe depuis quelques années. Ce terme désigne les pratiques de soins non-conventionnelles. Quand la médecine allopathique ou conventionnelle a recours à des substances pour traiter les effets ou une cause, les médecines alternatives, elles sont des "méthodes fondées sur des produits naturels, les techniques axées sur la manipulation, les thérapies du corps et de l’esprit ou encore les approches complètes reposant sur des bases théoriques qui leur sont propres" rappelle l’Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Ces pratiques ne sont pas enseignées au cours de la formation initiale des professionnels de santé.

Ostéopathie, chiropraxie, hypnose, mésothérapie, méditation, aromathérapie, acupuncture, sophrologie… Il existe une multitude de pratiques complémentaires. L’Organisation mondiale de la Santé recense plus de 400 disciplines. Si 4 Français sur 10 affirment avoir recours aux médecines non-conventionnelles, l’Ordre des médecins, elle, ne reconnaît officiellement que quatre pratiques : l’homéopathie, l’acupuncture, la mésothérapie et l’ostéopathie. Le docteur Jean-Marc Sène nous en dit plus dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Quand a-t-on recours à ces médecines douces ?

Migraine, maux de dos, arthrose, insomnie, douleurs liées à la grossesse et à l’accouchement, sevrage tabagique, troubles fonctionnelles… Les médecines douces peuvent être bénéfiques dans beaucoup de situations. Ainsi, l’ostéopathie est particulièrement intéressante pour les lombalgies et douleurs articulaires. D’ailleurs, l’Académie de médecine estime que l’ostéopathie et la chiropraxie "peuvent se montrer au moins aussi efficaces que les médicaments sur la lombalgie et sur la cervicalgie". L’acupuncture est conseillée pour soulager les douleurs chroniques ou les troubles digestifs. Elle est prise en charge par l’Assurance Maladie dans les cas de nausées et vomissements, traitement antidouleur, syndrome anxio-dépressif et aide au sevrage alcoolique et tabagique. La phytothérapie, qui désigne l’usage des plantes à des fins thérapeutiques, peut-être recommandée pour diminuer l’anxiété, les inflammations ou encore les troubles du sommeil.

Les recommandations à toujours garder en tête

Les médecines douces sont des soins complémentaires et des soins de support dans la prise en charge des maladies à longues durées. Elles ne remplacent pas la médecine allopathique. Il est important de toujours informer son médecin traitant, surtout dans le cas où le patient souffre d’une pathologie infectieuse ou grave qui ne peut pas être pris en charge par les médecines alternatives. Il faut également prendre le temps de se renseigner sur le praticien et de consulter uniquement des praticiens certifiés. Enfin, il faut être à l’écoute de son corps et surveiller toute réaction indésirable et en parler avec son médecin.