Journée mondiale du sommeil : combien d'heures faut-il idéalement dormir la nuit ?

Le sommeil est physiologiquement indispensable au corps humain. En manque de sommeil, on doit puiser dans nos réserves énergétiques. Selon des chercheurs américains, 99% des cerveaux ont besoin de sept à neuf heures de sommeil pour fonctionner à leur meilleur niveau.

