Botulisme à Bordeaux : 15 "cas suspects" désormais détectés, 6 en réanimation

Un bilan en hausse. Les autorités sanitaires rapportent ce vendredi que 15 personnes sont désormais identifiées comme des "cas suspects" de botulisme, après s'être rendues début septembre dans le restaurant à Bordeaux. Parmi elles, une femme de 32 ans est décédée, et onze personnes sont hospitalisées, dont huit en France (une en Espagne et deux en Angleterre), précise l'Agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine. Six ont été placées en réanimation.