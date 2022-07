Bretagne : le "Supercopter" du Samu

L'hélicoptère a décollé du CHU de Brest il y a quelques minutes. À son bord, en plus du pilote et de son assistant technique, se trouvent trois soignants et tout le matériel nécessaire à la réanimation. Objectif : atteindre les zones les plus reculées. Dans l'appareil nouvelle génération, les soins se poursuivent à bord. L'habitacle est plus spacieux et l'hélicoptère plus rapide. Au centre hospitalier de Brest, l'équipage est en alerte 24h/24. Quand le téléphone sonne, il faut se mettre en route. Chaque seconde compte. Le recours au Samu aérien devient indispensable pour les territoires coupés du monde.