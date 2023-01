Bronchiolite : un traitement préventif a été autorisé par l'agence européenne du médicament

Le docteur Christophe Batard, pédiatre, participe à l’étude. Grâce à ce nouveau traitement, une injection d’anticorps, il espère vivre sa dernière épidémie. "Là, c’est une vraie révolution parce que si on peut avoir ça dans nos cabinets comme on le fait ici, c’est génial. C’est très facile de ne le faire qu’une seule fois. Cet anticorps est valable cinq à six mois et donc ça couvre à peu près l’épidémie", se réjouit-il. Les résultats de l’étude tomberont dans un an. Les médecins souhaitent que d’ici là, le médicament obtienne les derniers feux verts des autorités sanitaires et un prix de remboursement pour l’utiliser dès l’automne prochain.