Bronchiolite : l'épidémie poursuit sa chute, fin de l'alerte en Île-de-France

Les indicateurs virent enfin au vert sur le front de la bronchiolite. Après avoir atteint des niveaux records ces dernières semaines, l'épidémie perd peu à peu du terrain. "L'ensemble des indicateurs de surveillance de la bronchiolite chez les

enfants de moins de deux ans" sont en diminution, confirme Santé publique France dans son bulletin hebdomadaire publié ce mercredi.

Lors de la deuxième semaine de janvier, du 9 au 15, 1537 enfants ont été vus aux urgences (dont 93% de moins d'un an), et 637 ont dû être hospitalisés. Des chiffres en baisse d'environ 30% en sept jours, et très inférieurs à ceux enregistrés lors du pic de début décembre. À cette période, plus de 8500 bébés avaient été vus aux urgences en une semaine pour cette maladie, et près de 3000 avaient été hospitalisés.