VIDÉO - Bronchiolite : le nouveau traitement pourrait diminuer de 80% les hospitalisations des tout-petits

Chaque année, l'épidémie de bronchiolite touche un bébé sur trois. La plupart du temps, l'infection reste bénigne, sauf chez les tout-petits, les plus fragiles. Près de 30.000 d'entre eux nécessitent des soins dans des hôpitaux débordés. "Il nous est arrivé l'année dernière de faire transférer des enfants jusqu'à Rouen, Reims et Lille", témoigne la pédiatre Claire Roumegoux, de l'hôpital de Bondy, "ce qui pour les enfants et pour les parents est extrêmement délétère". Selon une étude réalisée sur quatre pays européens, ce nouveau traitement pourrait faire chuter de 83% les hospitalisations pour bronchiolite des enfants de moins d'un an.