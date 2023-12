VIDÉO - "C'est insensé" : comment limiter les hausses de tarifs des mutuelles ?

Les Français risquent d'être confrontés à une forte hausse des tarifs de leur complémentaire santé dès janvier 2024. En cause, le futur transfert d'une partie des dépenses de l'Assurance maladie vers les mutuelles, qui va se répercuter sur les cotisations payées par les assurés. Comment limiter cette hausse ? TF1 fait le point.

"Encore des dépenses supplémentaires !". La mutuelle santé pourrait être beaucoup plus chère en 2024. Une nouvelle qui inquiète les Français. "Surtout pour les retraités, je trouve que c'est insensé", explique une passante. "Tout augmente et on est obligé de faire avec, la santé, c'est forcément toujours quelque chose de compliqué mais on n'a pas le choix", renchérit une autre, interrogée dans le reportage en tête de cet article.

Il faut dire que les cotisations des mutuelles ont déjà bondi de près de 5% cette année par rapport à 2022.

La direction du groupe paritaire AG2R La Mondiale a ainsi annoncé aux Échos fin novembre, une hausse de ses cotisations de "8 à 9%" en 2024. Pour l'ensemble du secteur, les augmentations devraient aller de 8 à 12,5%, selon les estimations il y a quelques semaines du spécialiste Addactis. Aujourd'hui, une famille paie en moyenne 105 euros par mois pour sa mutuelle. Un montant qui s'élèvera à 115 euros en 2024, soit 120 euros supplémentaires par an. Une augmentation indispensable pour les assurances, qui prévoient au total 1,5 milliard d'euros de dépenses supplémentaires l'an prochain.

Les mutuelles font face, chaque année, à deux facteurs qui sont inéluctables Stéphanie Duraffourd, porte-parole d'Assurland.com

"Les mutuelles font face, chaque année, à deux facteurs qui sont inéluctables, et qui tirent les tarifs vers le haut. Ce sont le vieillissement de la population et l'évolution des technologies médicales. Ces deux facteurs pèsent sur les coûts des complémentaires santé, et les répercutent sur les cotisants l'année suivante", détaille Stéphanie Duraffourd, porte-parole du comparateur d'assurances Assurland.com.

Cette répercussion a été contestée par le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. "Ce n'est pas tenable (...). Les mutuelles ne peuvent pas faire des patients la variable d'ajustement de leur modèle économique", a-t-il réagi le 3 décembre sur France 3. Il rencontrera les représentants des mutuelles dans les prochains jours afin de demander de limiter cette hausse à 5% maximum.