TÉMOIGNAGES - "Une catastrophe" : les ravages du culte de la minceur sur les réseaux sociaux

Pour certaines adolescentes, cela peut sembler anodin, mais les conséquences peuvent être graves. Louna, 20 ans, a sombré dans l'anorexie en partie, à cause de ces vidéos. "Toutes les solutions miracle que l'on voit en ligne, ça donne envie", affirme la jeune fille. Aujourd’hui, elle va mieux, mais elle est toujours suivie. Il y a tout juste un an, elle ne pesait que 42 kilos pour 1,78 mètre. "On a juste l'impression qu'on va perdre un certain nombre de kilos et qu'après, on ira mieux. Mais en fait, plus ça avance, plus on se rend compte que c'est toujours plus, et on ne s'arrête pas", explique la jeune femme.