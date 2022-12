Noël : offrir de l'argent à un enfant, vraiment une bonne idée ?

Concrètement, toujours selon le sondage Pixpay, quel que soit le niveau de salaire, les parents seront loin d'être radins envers leurs enfants avec un budget moyen de 81 €. Une mention particulière cependant pour les foyers gagnant entre 1 000 et 1 499 euros nets de revenus. En termes de générosité, ils offriront environ 75,40 €, soit 15 € de plus que les foyers ayant un revenu net compris entre 1 500 et 1999 € (60 €) et autant que les foyers gagnant de 2000 à 2999 € (75,60 €). De quoi faire des heureux chez les filles comme les garçons, les Français faisant preuve d'équité avec tout de même 1 euro de plus pour les filles à Noël !