Grippe : pourquoi les voyants sont au rouge pour cet hiver

Une situation qui, pour ces deux spécialistes, rend l'acte de vaccination d'autant plus crucial afin de protéger les plus fragiles. "On sait que le vaccin freine la transmission et peut-être même de manière plus efficace que le vaccin contre le SARS-COV-2, soutient le Pr Lina, chiffre à l'appui : "Nous avons réalisé une étude qui montre qu’à partir d’un taux de vaccination de 40% dans une équipe soignante, le nombre de cas de grippe observés chez les patients a été divisé par cinq." Selon lui, le taux de vaccination chez les professionnels de santé sera déterminant. "Chez les médecins libéraux, on tourne en général autour de 70%. En revanche, du côté les aides soignantes en libérales, on est plutôt à 15%", regrette le professeur de virologie.