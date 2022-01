Ces célébrités qui révèlent leur cancer pour sensibiliser à la maladie

En 2017, Johnny Hallyday révélait également sur Instagram son cancer des poumons. Quelques jours après l'annonce officielle, le rocker s'affichait même en guerrier faisant un doigt d'honneur à la maladie et annonçant sur une photo : "en studio pour un nouvel album Fuck the Cancer". Et avant sa disparition, l'année dernière, Bernard Tapie avait largement médiatisé son cancer. "On n'a pas à se vanter de trouver le courage. On a à avoir honte de ne pas l'avoir", estimait-il.

Du chanteur Axel Bauer à Françoise Hardy en passant par Alice Detollenaere, la compagne de Camille Lacourt, les personnalités du spectacle sont ainsi de plus en plus nombreuses à révéler leurs maladies, mais aussi à faire part de leurs victoires face au cancer comme Fanny Leeb, fille de l'humoriste Michel Leeb, en rémission d'un cancer du sein.