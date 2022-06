Cancers pédiatriques : pourquoi tant de cas inexpliqués dans l'Eure ?

Des mères dans l'Eure veulent savoir s'il y a dans leur environnement un élément toxique à l'origine des cancers que leurs enfants ont développés il y a quatre ans. Et ce ne sont pas les seules dans les environs. En effet, onze cas ont été déclarés entre 2017 et 2019, quatre nouveaux depuis. Suite à un prélèvement de cheveux sur un enfant malade ou non, elles ont détecté la présence de plombs et d'autres matières.