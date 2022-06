Canicule : bien manger pour s'hydrater

"Les légumes en général, c'est 80 à 90% d'eau. Sur une assiette complète de crudité, par exemple, on peut aller chercher quasiment un verre d'eau", explique Stéphanie Roux-Monteiro, diététicienne nutritionniste chez "Saveurs et vie". Ce ne sera pas le cas au rayon boucherie surtout si vous voulez accompagner vos crudités de viandes rouges, souvent grasses quand elles sont marinées. Alors, privilégiez les viandes blanches pour un repas équilibré et hydratant. Mais ce n'est pas tout. Les fromages à pâte dure sont souvent plus salés et le sel, ça donne soif. Alors, privilégions les laitages riches en eau ou les fromages frais.