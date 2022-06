Canicule : avec près de 40°C, Nantes face à une chaleur inhabituelle

À la mi-journée, le thermomètre affiche 31°C sur la place Graslin. Les rues de Nantes sont presque vides à cette heure. Les rues et les terrasses sont désertées. Seul un bar et ses ventilateurs brumisateurs offrent une oasis de fraicheur. Dans les magasins, la climatisation est un plus, comme dans une boutique de vêtements située dans le centre. Pour rafraîchir les Nantais, la ville a mis en place des brumisateurs et a anticipé l'ouverture des pataugeoires. Au pied du château, le miroir d'eau est très prisé par les familles.