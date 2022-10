Centres de santé privés : ils bousculent les habitudes

Dans cette zone commerciale, il y a une boulangerie, un coiffeur, une pharmacie et un centre d’urgence, ouvert il y a un an et demi. C’est à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône) à 20 minutes des hôpitaux d’Aix et de Marseille. Cette petite fille est mal tombée sur son bras. Pour avoir un avis rapide, son père est venu directement au centre d’urgence. Radio, échographie, pose de perfusion contre la douleur, ici, les patients sont soignés comme à l’hôpital. Sept jours sur sept, un médecin et une infirmière assurent jusqu’à 19 heures les consultations d’urgence non-vitale.