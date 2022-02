Centres dentaires : des soins moins chers et de qualité ?

C’est une première pour Baptiste chez l'orthodontiste. À cinq ans, il a besoin d’un appareil, sa mère aussi. Elle a fait ses calculs. Dans ce centre dentaire, cela lui reviendra moins cher. Comment expliquer ces écarts de prix ? D’abord, grâce au tiers payant quasi systématique. La plupart du temps, les patients n’ont rien à débourser ou paient moins cher que dans un cabinet libéral. De quoi faire de nouveaux adeptes. Contrairement aux libéraux, ces structures disposent de larges équipes administratives. Ici, quatre secrétaires dans ce centre marseillais, plus un pôle à Paris qui gère toutes les demandes de tiers payants. Les dentistes gagnent du temps et peuvent voir plus de patients.