Bientôt un antidote contre l'amanite phalloïde, champignon le plus mortel au monde ?

Un vide bientôt comblé ? Une étude publiée mardi 16 mai laisse entrevoir un possible remède contre l'un des champignons les plus dangereux au monde : l'amanite phalloïde. À ce jour, aucun antidote n'existe. Le remède-candidat est un produit très connu des professionnels de santé, puisqu'il s'agit du vert d'indocyanine. Ce colorant est, notamment, utilisé pour des diagnostics médicaux par imagerie.

Les empoisonnements par champignons sont la principale cause de mortalité dans les cas d'intoxication alimentaire à travers le monde. En France, deux à trois personnes meurent chaque année après avoir consommé ce champignon. Selon la société mycologique française, l'amanite phalloïde est "responsable de plus de 90 % des empoisonnements mortels". 22 personnes sont mortes en France entre 2010 et 2017 après une intoxication aux champignons, essentiellement des amanites phalloïdes, selon des chiffres officiels publiés en 2019 par Santé Publique France.

Si ce champignon cause autant de dégâts, c'est surtout parce qu'il est régulièrement confondu avec des espèces comestibles, à cause de ses lamelles blanches. La consommation d'un seul champignon de l'espèce peut s'avérer fatale. L'intoxication phalloïdienne endommageant le foie et les reins.