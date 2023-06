La chaleur à l'origine de "1000 à 7000" décès chaque été en France

Pour le savoir, Santé publique France a présenté ce vendredi les résultats d'une vaste étude. Son objectif ? "Estimer la fraction de la mortalité (toutes causes) attribuable à l'exposition de la population générale à la chaleur en France métropolitaine pour la période 2014-2022", à l'aide d'un modèle complexe reposant notamment sur l'observation de la mortalité chaque jour d'été, dans chaque département, en fonction de la température. Une première, dont les conclusions sont sans appel. D'après l'agence sanitaire, "entre 1000 et 7000 décès sont attribuables à la chaleur chaque année".

Ce chiffre varie beaucoup en fonction du contexte météorologique. En 2022, lors de l'été particulièrement chaud, "près de 7000 décès" étaient attribuables à la chaleur, selon Santé publique France. Au total, entre 2014 et 2022, quelque "33.000" personnes sont mortes à cause des températures élevées "entre le 1ᵉʳ juin et le 15 septembre de chaque année". "Plus les températures deviennent élevées et extrêmes, plus le risque de mortalité augmente de manière exponentielle", résume l'agence sanitaire.

Les épisodes de canicule sont ainsi particulièrement meurtriers : 28% des décès attribuables à la chaleur sont observés pendant les canicules, alors qu'elles ne représentent que 6% des jours étudiés. "Cela montre que le risque de mortalité est très important durant les jours de canicule", commente Guillaume Boulanger, responsable d'unité à la Direction santé environnement travail. Toute la population est touchée : un décès sur trois concerne une personne de moins de 75 ans.