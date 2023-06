À cause du changement climatique, la fièvre du Crimée-Congo pourrait se propager en France

À la faveur du dérèglement climatique, la menace grandit. L'émergence de la fièvre hémorragique de Crimée-Congo est possible en France, si une tique, porteuse du virus et présente sur une partie de l'Hexagone, se propage davantage sous l'effet des changements du climat, a averti jeudi dans un communiqué l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses).

La tique Hyalomma est vectrice de nombreux agents pathogènes, dont le virus de la fièvre de Crimée-Congo (FHCC). Originaire d’Afrique et d’Asie, elle est présente en Corse depuis plusieurs décennies, et sur le littoral méditerranéen depuis 2015, après avoir été introduite principalement par des oiseaux migrateurs venant du continent africain. Si "aucun cas humain de contamination par le virus de la fièvre de Crimée-Congo n’a encore été observé" sur notre territoire, l'Anses qu'"une émergence en France est possible", dans un avis et un rapport sur les risques pour la santé humaine et animale de ces tiques.