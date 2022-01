Charcuterie : vers une interdiction des nitrites ?

Certains sont roses, d'autres sont gris, et les plus chers des jambons se vantent d'être sans nitrite. Mais savez-vous vraiment, à quoi cela correspond ? Des études prouvent qu'au-delà de 50 grammes de jambon par jour, l'équivalent d'une tranche, le risque de développer un cancer de l'estomac ou de colon augmente de 18%. Ce sont les nitrites qui sont en cause. D'après l'INRAE, la viande transformée contenant des nitrites induit un risque accru de cancer. Sur cette base, les députés ont voté en faveur d'une loi pour les faire interdire.