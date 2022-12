Cheminées virtuelles : le succès des flammes haute définition pour profiter d'un feu... sans les inconvénients

Et si ce soir après le JT, vous regardiez un bon feu de cheminée ? Ça peut surprendre, mais c'est un programme tendance en cette fin d'année, sur les plateformes de vidéos à la demande et malgré un poêle à bois à la maison, certains ne peuvent plus s'en passer. "Ça ressemble à un feu parfait en fait, c'est le feu qu'on aimerait tous dans sa cheminée et que nous n'avons pas", lance un amateur.