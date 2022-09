Cheveux : le très lucratif marché des implants

Elles font la renommée d'Istanbul et attirent les foules : la mosquée bleue, l'imposante Sainte-Sophie et désormais plus inattendus, des cliniques spécialisées dans les implants capillaires, présentes dans tous les quartiers. Nous avons pu rentrer dans l'une d'elles. Ce jour-là, nous avons suivi un Français, Nicolas. Il s'est fait implanter 4 000 greffons. Le haut de sa tête a été anesthésié. Pendant toute l'intervention, une interprète reste à ses côtés. Il s'agit de mettre à l'aise et rassurer pour mieux séduire les Français. Ils sont des milliers à venir en Turquie pour se faire greffer des cheveux, comme Nicolas. Cet employé de banque de 34 ans à expliqué être obsédé par sa calvitie.